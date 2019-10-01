شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على انتقال حارسه الشاب إلى سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الاهلي على إنتقال إسلام الشهاوى حارس مرمى فريق الشباب بالنادى مواليد 1999 إلى فريق سيراميكا كليوباترا حيث وقع الحارس الشاب على عقود انتقاله رسميًا لنادى سيراميكا كليوباترا، الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية.

وحضر الشهاوى صاحب الـ20 عامًا إلى مقر نادى سيراميكا كليوباترا، بصحبة وكيل أعماله الدكتور أحمد كمال سلطان، وفى حضور معتز البطاوى المشرف العام على الكرة بالنادى.

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ووقع إسلام الشهاوى على عقود انتقاله لنادى سيراميكا لمدة خمس مواسم، حيث فضل الانضمام لصفوفه، فى ظل الاستعداد القوي من جانب مسئولى النادى للصعود للدورى الممتاز خلال الموسم المقبل.

وسبق للشهاوى الانضمام لصفوف منتخب مصر للشباب فى أكثر من معسكر سابق، وتم تصعيده على فترات للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.