شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يرفض تغيير تشكيل الإنتاج أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة تغيير تشكيل فريقه فى مباراة المقبلة أمام الأهلى والمقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

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ومن المتوقع أن يدفع مختار مختار بتشكيل الإنتاج الحربى أمام نادى مصر فى مواجهة الأهلى للحفاظ على الانسجام والترابط بين خطوط الفريق .

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعدادًا لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكوناً من "عامر عامر - أحمد شديد قناوى - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - السيد الشبراوى - محمود عادل - مصطفى الجمل - محمد فييرا - موسى دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب".