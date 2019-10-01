شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، بعثة جينيراسيون تغادر القاهرة بعد عدم خوض مباراة الزمالك، واتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لكشف ملابسات أزمة ملعب المباراة.

بعثة فريق جينيراسيون تغادر القاهرة بعد عدم خوض مباراة الزمالك

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، بعد أن قررت العودة إلى داكار انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقى النهائى بشأن مباراة الفريق مع الزمالك، والتى كان مقرراً إقامتها فى الثامنة مساء الأحد الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لكشف ملابسات أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا لتوضيح ملابسات أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى دورى أبطال افريقيا، والتى ينظرها الكاف حاليا لحسم مصير الفريقين من التأهل لدورى المجموعات، بعد رفض بطل السنغال خوض مواجهة الإياب ببرج العرب الاحد الماضى وتمسكه باللعب فى بتروسبورت بالقاهرة يوم السبت.

كاسونجو يقرر شكوى الوداد لـ"فيفا" وحالة وحيدة تمنعه

استقر الكونغولى كاسونجو، مهاجم الزمالك، على تقديم شكوى فى الوداد المغربى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب أزمته مع الفريق المغربى عقب إعارته من النادى الأبيض إلى نظيره المغربى.

ميتشو يطمئن على جاهزية زيزو وعبد الغنى ومصطفى فتحى قبل مواجهة المقاصة

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، على جاهزية الثنائى محمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز "زيزو" قبل مواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements

تفاصيل جلسة ميتشو مع لاعبى الزمالك والمشرف على الكرة استعدادًا للمقاصة

حرص الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبى فريقه على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ميتشو يصعد 4 ناشئين لتدريب الزمالك استعدادًا للمقاصة.. تعرف على مراكزهم

قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، بتصعيد أربع لاعبين، بواقع 3 من فريق ناشئى النادى مواليد 2001 ولاعب واحد من فريق مواليد 1999، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الإصابة تبعد أوباما عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل خاص لـ محمد حسن

منح الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، راحة سلبية من التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق حاليًا على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ميتشو ينهى الخلاف بين ثلاثى الزمالك بعد أزمة جينيراسيون

أنهى الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسي، الذى نشب بينهما خلال خوض التدريب الجماعى على استاد برج العرب، عقب عدم حضور فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

"الحظ" يُقرّب صلاح أمين من قيادة هجوم المقاصة أمام الزمالك