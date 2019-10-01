شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يختار محمد معروف ويوسف البساطي للتحكيم بأمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، محمد معروف الحكم الدولى، ويوسف البساطى المساعد الدولى، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وتقام غدًا قرعة بطولة أمم افريقى تحت 23 سنة، والتى تضم منتخبات مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومالى وغانا والكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام البطولة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستادى القاهرة والسلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.

وسيخوض منتخبنا الأولمبى مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات باستاد القاهرة، حيث ستكون الجولة الأولى يوم 8 نوفمبر، ثم 11 نوفمبر، ويختتم مباريات المجموعة يوم 14 من الشهر نفسه.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مباراتين وديتين أفريقيتين لم يتحددا حتى الآن، فى شهر أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الأخير للفراعنة قبل البطولة التى تقام فى نوفمبر المقبل.