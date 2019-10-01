شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة ظهور مصطفى فتحى مع الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الزمالك بشغف عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للمشاركة، خاصة بعدما أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية، وأكد الدكتور المعالج شفاء اللاعب وامكانية عودته للمشاركة بشكل طبيعى مع فريقه.

وخضع مصطفى فتحى فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليكشف للاعب أنه أصبح جاهزًا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تحدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك فى تصريحات لموقع "سوبر كورة"، حقيقة إمكانية ظهور اللاعب فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن اللاعب جاهز للمشاركة، خاصة بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى.

Advertisements