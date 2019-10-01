شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة بعد الخسارة من الاتحاد: مازالنا في مرحلة البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة، أن لاعبيه كانوا خارج الخدمة أمام الاتحاد السكندرى خاصة فى الشوط الأول، مشيرًاً إلى أن أداء اللاعبين تحسن نسبيًا فى الشوط الثانى لكن لم ينجحوا فى أحراز هدف .

وخسر الجونة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية فى الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز .

وأشاد نيبوشا فى تصريحات لقناة أون سبورت، بأداء الاتحاد السكندرى بعد الفوز الذى حققه الأخير فى لقاء اليوم، مشيرًا إلى سيد البلد استحق الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

وشدد مدرب الجونة، على أنه فى مرحلة بناء فريق خاصة أنه مازال فى بداية الدوري، مؤكدًا أن القادم أفضل للجونة، وسيعمل على علاج جميع المشاكل داخل الملعب وتطوير الطريقة الهجومية للفريق.