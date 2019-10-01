شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يفوز على بورتو بثلاثية استعدادًا للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيراميكا كليوباترا على بورتو السويس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.
سيطر سيراميكا كليوباترا في بداية المباراة لكن بورتو نجح في التقدم بهدف في الدقيقة 15، قبل أن يحصل وليد حسن على ركلة جزاء في الدقيقة 38 سجل منها هدف التعادل.
وفي الدقيقة 62 استطاع محمد شاهين تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لفريقه والثاني لنفسه في الدقيقة 69، وسجل بورتو هدفه الثاني في الدقيقة 40، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا 3-2.
وكان سيراميكا كليوباترا فاز أمس على المنصورة بهدف دون رد عن طريق محمد ساني، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الثانية .
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفوز على بورتو بثلاثية استعدادًا للقسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.