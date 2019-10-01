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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 1 / 10 /  2019  العديد من الأخبار التي جاء في مقدمتها، إعلان النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات

الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك

أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات

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تحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لكشف ملابسات أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا لتوضيح ملابسات أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى دورى أبطال افريقيا، والتى ينظرها الكاف حاليا لحسم مصير الفريقين من التأهل لدورى المجموعات

 

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