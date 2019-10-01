شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية التي جاء في مقدمتها، إعلان النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات

الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك

أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات Advertisements

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