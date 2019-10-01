"الحظ" يُقرّب صلاح أمين من قيادة هجوم المقاصة أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لمصر المقاصة البدء بصلاح أمين مهاجم الفريق من بداية اللقاء أمام الزمالك فى المباراة المقررة بينهما بعد غدٍ الخميس باستاد السلام فى الجولة الثانية من بطولة الدورى .
يأتى ذلك من باب التفاؤل حيث إن اللاعب من المهاجمين المحظوظين على فريق الزمالك واستطاع إحراز أهداف فى جميع الفرق التى شارك معها مثل طلائع الجيش والإنتاج الحربى والنجوم أف سى .
كان الجهاز الفنى للمقاصة قد قام بإشراك عمرو مرعى كمهاجم صريح فى اللقاء الماضى أمام أسوان ونجح فى إحراز هدفين من الثلاثة التى أحرزها الفريق فى مرمى أسوان .
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