ليفاندوفسكي يلاحق رونالدو وميسي برقم تاريخي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، توهجه هذا الموسم بعدما أحرز هدفين في شباك توتنهام الإنجليزي بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على مضيفه السبيرز بنتيجة (7-2) في ستاد توتنهام هوتسبر، رغم أن الفريق البافاري كان متأخرا بهدف في بداية المباراة.

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ودخل ليفاندوفسكي تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما بات سادس لاعب في المسابقة يسجل في 40 مباراة مختلفة أو أكثر، رافعا رصيده إلى 63 هدفًا في تشامبيونز ليج.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تلك القائمة التاريخية بعدما سجل في 82 مباراة مختلفة، يليه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (68 مباراة مختلفة)، راؤول جونزاليس (56 مباراة)، كريم بنزيما (45 مباراة) ورود فان نيستلروي (42 مباراة).

كما وصل صاحب الـ31 عامًا لهدفه رقم 14 مع بايرن ميونيخ في 10 مباريات هذا الموسم بكل البطولات، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى.