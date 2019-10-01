ريال مدريد ينجو من فخ كلوب بروج ويخرج بنقطة

نجا ريال مدريد من الخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام كلوب بروج وحول تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة في سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، وانطلقت على وقع مفاجأة مدوية عندما تقدم كلوب بروج بهدفين مبكرين عن طريق المهاجم النيجيري الشاب إمانويل دينيس بونافونتور في الدقيقتين 9 و39 قبل أن يسجل راموس هدف الريال الأول في الدقيقة 55 ويدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 86.

بذلك حصل بروج على نقطته الثانية بعد أن كان تعادل في الجولة الأولى مع ضيفه غلطه سراي التركي بدون أهداف، فيما حصل ريال مدريد على نقطته الأولى بعد السقوط الكبير أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.