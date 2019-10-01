تركي آل الشيخ يغير موقفه ويعلن مساندته لمحمود الخطيب ضد مرتضى منصور

ساند تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في أزمته مع رئيس القلعة البيضاء، التي اشتعلت مؤخرًا. وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”: الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق. وتابع آل الشيخ: “أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام”.

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