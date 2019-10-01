هاشتاج حاكموا مرتضى منصور يتصدر تويتر

انتفضت مواقع التواصل الإجتماعي تعبيرا عن رفضها القاطع لتجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكرره ضد النادي الأهلي ومسئوليه والتي وصلت للخوض في الذمم و الأعراض بشكل يستوجب محاسبته ومثوله أمام جهات التحقيق .

البداية مع موقع تويتر الذي شهد تصدر هاشتاج #حاكموا_مرتضى_منصور بمشاركة الألاف من رواد الموقع وطالبوا بمحاكمة رئيس نادي الزمالك على ما يرتكبه من جرائم بشكل يومي بالتطاول والخوض في أعراض الشرفاء.

وأن ما يفعله رئيس الزمالك ضد محمود الخطيب بمثابة إغتيال ممنهج للقوى الناعمة لمصر في العالم حيث يعد الكابتن الخطيب أحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية على مدار تاريخها ويتمتع بشعبية جارفة في كل دول العالم وهو ما يثير حفيظة وغضب رئيس الزمالك .

وذهب بعض المغردين على الوسم المذكور بالتأكيد على أن رئيس الزمالك يشعل نار الفتنة في الشارع المصري وتعجب البعض الأخر من صمت أجهزة الدولة على تجاوزات رئيس الزمالك والتي تأتي بالتزامن مع دعوات المخربين والجماعات الإرهابية بشق وحدة الصف الوطني.

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وأضاف رواد الموقع أن الأمر تخطى كرة القدم وأصبح يمس هيبة الدولة مستشهدا بكلام رئيس الزمالك عندما قال “قرفت وطهقت من الجهات السيادية وتعليمات الجهات السيادية ” وأنه يمتلك ما يدين رجال الحكم في مصر .

وتندر رواد “فيس بوك ” من إصرار رئيس الزمالك بالتأكيد على أن مصر دولة غير أمنه عكس ما أكده فريق جيبرسون السنغالي وهو ما يعد إضرار بمصادر الدخل القومي في قطاع الاستثمار وقطاع السياحة.

جاء ذلك تزامنا مع الخطابات العديدة التي صدرت من مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم والتي خاطب خلالها كافة جهات الدولة لوقف تجاوزات رئيس الزمالك . موقع فيس بوك شهد قيام العديد من الصفحات والحسابات الخاصة بتداول خطابات النادي الأهلي لرئيس الديوان ووزير الداخلية ووزير الرياضة ورئيس البرلمان وتسألت هل رئيس الزمالك أقوى من الدولة .

فيما أعرب المئات عن استيائهم البالغ من قيام مجلس النواب بتوفير الحماية للخارجين على القانون وحمايتهم بالحصانة البرلمانية ورفض مثلوهم أمام جهات التحقيق