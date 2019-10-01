عاد الهلال السعودي بفوز عريض من أرض السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد.
وعلى الرغم من دخول السد بقوة في الشوط الأول، وتقدمه بهدف وضعه لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالخطأ في مرمى حارسه المعيوف بالدقيقة 14، إلا أن الضيف السعودي عاد بالتعادل عن طريق غوميز نفسه 33.
وكانت إحدى أكثر نقاط التحول في المباراة طرد الدولي القطري عبد الكريم حسن 35. تبعه هدف التقدم للهلال عن طريق علي آل بليهي 45، وهي نقطة التحول الثانية في المباراة، وبالتقدم 2-1 انتهى الشوط الأول.
وفي الثاني، تابع الهلال أفضليته التي أنهى بها الشوط الأول، وسجل لاعب السد سالم الهجري خطأ في مرمى فريقه 60.
وأخيراً وقع النجم البديل محمد الشلهوب على الرابع 67.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يكسب السد برباعية في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.