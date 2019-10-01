شاهد..هاري كين يسجل هدف تقليص الفارق لتوتنهام أمام بايرن ميونيخ

نجح توتنهام في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام بايرن ميونيخ، حيث سجل الهدق الثاني له،لتصبح النتيجة 4-2، لصالح الفريق البافاري، في المباراة التي تقام بينهما ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل هاري كين مهاجم توتنهام، الهدف الثاني في الدقيقة 61، عبر ركلة جزاء.
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