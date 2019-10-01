شاهد..بايرن ميونيخ يهز شباك توتنهام بالهدف الرابع

تقدم بايرن ميونيخ على توتنهام، بالهدف الرابع، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. الجديد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل سيرجي جنابري الهدف الرابع، والثاني له في شباك توتنهام في الدقيقة 55، بعد دقيقتين من تسجيله للهدف الثالث.

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