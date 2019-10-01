فريق سموحة لباراتايكوندو يحصد 12 ميدالية متنوعة وكأس المركز الثاني في بطولة القاهرة

حصد فريق التحدي للقدرات الخاصة بنادي سموحة بقيادة الدكتورة فاطمة فوزي المدير الفني والدكتور محمد توفيق المشرف الفني 12 ميدالية متنوعة منها 6 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات علاوة علي كأس المركز الثاني ترتيب عام في إنجاز كبير للغاية ليس غريبا علي فريق التحدي العاشق للتحدي وذلك في بطولة القاهرة للباراتايكوندو التي أقيمت بستاد القاهرة.

الفكري:

حصدت النجمة سماح هشام الميدالية الذهبية والنجمة لينا أحمد الميدالية الفضيه والنجمة هند طلعت الميدالية الفضيه والنجم عمر محمد الميدالية الفضيه.

الداون:

حصدت النجمة مروه موافي الميدالية الذهبية والنجم محمد صلاح الميدالية الذهبية والنجمة نيلى سمير الميدالية البرنزيه والنجمة آلاء اسماعيل المركز الخامس والنجم آدم محمد المركز السادس والنجم يوسف هامر المركز السادس والنجم رضوى محمد المركز السادس والنجم كريم حافظ المركز الثامن.

التوحد:

حصدت النجمة ساره محمود الميدالية الذهبية والنجم أحمد جمال الميدالية البرنزيه والنجم عبد الرحمن اسامه الميدالية البرونزيه.

الشلل الدماغي:

حصد النجم فهمي محمود الميدالية الذهبية والنجمة منه جمال الميدالية الذهبية.

يضم الجهاز الفني: الدكتورة فاطمة فوزي مدير فني والدكتور محمد توفيق مشرف فني والدكتورة هبة نديم والكابتن زينب خالد مدربين والكباتن ملك نبيل ودينا ياسر مدربين مساعدين والكابتن نزار الدريني مشرف رياضي والدكتور طارق عبد السلام إداري. محمد المركز السادس والنجم كريم حافظ المركز الثامن.التوحد:حصدت النجمة ساره محمود الميدالية الذهبية والنجم أحمد جمال الميدالية البرنزيه والنجم عبد الرحمن اسامه الميدالية البرونزيه.الشلل الدماغي:حصد النجم فهمي محمود الميدالية الذهبية والنجمة منه جمال الميدالية الذهبية.يضم الجهاز الفني: الدكتورة فاطمة فوزي مدير فني والدكتور محمد توفيق مشرف فني والدكتورة هبة نديم والكابتن زينب خالد مدربين والكباتن ملك نبيل ودينا ياسر مدربين مساعدين والكابتن نزار الدريني مشرف رياضي والدكتور طارق عبد السلام إداري.

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