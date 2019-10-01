فيديو.. بايرن ميونيخ يضرب توتنهام بالهدف الثالث

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في إضافة الهدف الثالث في مرمى مستضيفه توتنهام الإنجليزي لتصبح بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل جنابري الهدف الثالث لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 52 بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب متوغلًا داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة أرضية زاحفة سكنت مرمى توتنهام.

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