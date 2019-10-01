ناشئات سلة سموحة تفوز على الاتحاد

حقق فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 13 سنة الأزرق بنات بقيادة محمد موسكو فوزا كبيرا وهاما في إطار مبارياته في دوري منطقة الإسكندرية وتغلب علي نظيره الاتحاد السكندري بعد لقاء سيطرت عليه نجمات الموج الأزرق وقدموا عرضا قويا للغاية.

يضم الفريق النجمات: جودى علاء محمد وفرح اشرف صلاح الدين وماهينور طارق محمد وهبة عمرو محمد ومريم محمد مبروك وهان زادة تامر حمدى وسما حسن ابراهيم ووعد علاد الدين محمود وجنا احمد مدحت وجورى معاذ محمد وسلمى خالد سعيد وحنين ماهر محمد وزينة شريف عبد العزيز وجودى عبد العظيم عبد العال وملك علاء محمد وكرمة محمد سيد والشيماء محمد حسن وزينة خالد محمد وهلا ماجد عبد الرازق ومريم محمد صلاح الدين.

بينما يضم الجهاز الفني: محمد موسكو مدرب وروان محمد مساعد مدرب ومني عبد الحميد إداري وعبير أبو السعود مدرب فتنس والدكتور إيمان إصابات ملاعب وعلاج طبيعي والكابتن نعمه محمود مدير إداري تحت إشراف الكابتن حسني محمد محمود رئيس قطاع الناشئات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم مشرف كرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات. ومريم محمد مبروك وهان زادة تامر حمدى وسما حسن ابراهيم ووعد علاد الدين محمود وجنا احمد مدحت وجورى معاذ محمد وسلمى خالد سعيد وحنين ماهر محمد وزينة شريف عبد العزيز وجودى عبد العظيم عبد العال وملك علاء محمد وكرمة محمد سيد والشيماء محمد حسن وزينة خالد محمد وهلا ماجد عبد الرازق ومريم محمد صلاح الدين.بينما يضم الجهاز الفني: محمد موسكو مدرب وروان محمد مساعد مدرب ومني عبد الحميد إداري وعبير أبو السعود مدرب فتنس والدكتور إيمان إصابات ملاعب وعلاج طبيعي والكابتن نعمه محمود مدير إداري تحت إشراف الكابتن حسني محمد محمود رئيس قطاع الناشئات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم مشرف كرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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