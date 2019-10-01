رئيس الإنتاج الحربي يطالب لاعبيه بالفوزعلى الأهلي

حرص اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي علي مساندة لاعبيه قبل مواجهة الأهلي غدا " الأربعاء " ، في الثامنة مساء بستاد السلام الدولي في الأسبوع الثاني للدوري العام. الدولي في الأسبوع الثاني للدوري العام. طالب أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي لاعبية بالفوز على الأهلي للمنافسة على درع الدوري. على درع الدوري. وقرر رئيس النادي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب تحقيق الفوز على نادي إف سي مصر في أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة .

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