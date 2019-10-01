أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إنه راض عن الفوز على الجونة لأهميته في هذا التوقيت والحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم تحفظه علىالأداء أمام الجونة.
وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي أن لاعبيه أدوا مباراة جيدة ولكن الجونة تفوقت فى الضغط خلالالشوط الأول ووفقنا فى إنهاء هذا الشوط بالفوز مشيدًا بأداء لاعبيه.
وأضاف مباراة المصرى القادمة صعبة خاصة وأن الفريق البورسعيدى يضم بين صفوفه عناصر قوية .
كان الاتحاد السكندري قد فاز على الجونة بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.