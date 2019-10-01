طلعت يوسف يشيد بأداء لاعبيه بعد الفوز على الجونة

أكد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إنه راض عن الفوز على الجونة لأهميته في هذا التوقيت والحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم تحفظه على

الأداء أمام الجونة.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي أن لاعبيه أدوا مباراة جيدة ولكن الجونة تفوقت فى الضغط خلال

الشوط الأول ووفقنا فى إنهاء هذا الشوط بالفوز مشيدًا بأداء لاعبيه.

وأضاف مباراة المصرى القادمة صعبة خاصة وأن الفريق البورسعيدى يضم بين صفوفه عناصر قوية .

كان الاتحاد السكندري قد فاز على الجونة بهدف نظيف.