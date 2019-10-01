شاهد..يوفنتوس يتقدم على بايرليفركوزن في الشوط الأول من دوري الأبطال

تقدم يوفنتوس على نظيره باير ليفركوزن، بالشوط الأول، بهدن دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أليانز ستوديم"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل هدف اليوفي، جونزالو هيجواين في الدقيقة 17. ودخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: تشيزني Advertisements في الدفاع: خوان كوادرادو، ليناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، أليكس ساندرو في الوسط: سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش، بليز ماتويدي في الهجوم: فيدريكو بيرناردسكي، جونزالو هيجواين، كريستيانو رونالدو شاهد الهدف..

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