حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة تجمع بينهما حاليًا، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا سيطر لاعبو السيتي على مجريات الأمور في الشوط الأول مع رد من جانب الفريق الكرواتي في بعض الأوقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتعادل أمام دينامو زغرب في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.