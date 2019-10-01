فيديو.. بايرن ميونيخ يتقدم على توتنهام بالشوط الأول

أنهى فريق بايرن ميونيخ الألمانيالشوط الأول متقدمًا على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأخير، ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

توتنهام بادر بتسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي هيونج مين سونج في الدقيقة 12، ثم بعد مرور ثلاث دقائق

أدرك جوشوا كيميش التعادل لبايرن ميونيخ من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

بدأ الشوط الأول بسيطرة واضحة من جانب توتنهام صاحب الأرض والجمهور، حيث أتيحت اهيونج مين

سونج لاعب الفرص اكثر من فرص، استطاع أن يستغل واحدة منهم ويسجل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 12، لكن سرعان ما تدارك بايرن ميونخ تأخره بعد ثلاث دقائق فقط.

مع مرور الوقت تبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حيث استطاع ليفاندوفسكي خطف هدف التقدم لبايرن ميونيخ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الفريق البافاري خارج أرضه.