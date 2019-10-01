تركي آل الشيخ يتلذذ في عذاب السد ويسخر من أمير قطر

عبر مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه السعودية “تركي آل الشيخ” في 5 تغريدات متتالية على حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن سعادته الغامرة وغير العادية بالفوز العريض الذي حققه الهلال السعودي على السد القطري بنتيجة 4/1، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

وألقت العلاقات السياسية المتوترة ما بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بظلالها على كافة تعليقات تركي آل الشيخ في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة التي أدخلت نتيجتها الفرحة على رجل الأعمال الشهير بعد يومين من تلقي ألميريا لأول خسارة في الدوري الإسباني الدرجة الثانية هذا الموسم أمام منافسه على الصعود لليجا “قاديش”.

مالك نادي بيراميدز المصري السابق، قال في بداية تغريداته الاحتفالية بالفوز الكاسح لممثل المملكة العربية السعودية “الله على الهلال”، ثم تطرق بعدها للسخرية من أمير قطر “تميم بن حمد” بنشر صورة في المقصورة الرئيسية، وضع فيها الرقم 4 جواره، في إشارة إلى نتيجة المباراة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة منفصلة “هذا الموج يبلع الجزيرة”، للتعبير عن قوة نادي الهلال الملقب بـ “الموج الأزرق”، وللسخرية من مساحة قطر وقناة الجزيرة الإخبارية التي تبث تقارير وبرامج تثير الجدل في كل البلدان العربية منذ تسعينيات القرن الماضي.

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وسأل تركي آل الشيخ متابعيه على تويتر، قائلاً “لو وصلنا إلى النهائي، هل أحضر أم لا؟ أريد حضور المباراة، ونحصل على كأس البطولة، يارب في النهائي، ووعد مني لهم بمكافآة”.

وتجاوب معه أسطورة السعودية في كؤوس العالم (سامي الجابر) بالرد بعد 10 دقائق من التغريدة، قائلاً “الله يحييك يابو ناصر، لكن النهائي سيكون بمنتصف فعاليات موسم الرياض وستكون مشغول”.

وأضاف سامي الجابر “إلا لماذا لم يتم التفكير بتكريم الزعيم في حال حقق المنجز للوطن إن شاء الله ضمن فعاليات موسم الرياض، نجاح إن شاء الله يضاف لنجاحات الموسم المتوقعة”.

ورد تركي آل الشيخ ضاحكًا “يعني لا تقبل على الملعب يا نحس لكن بشياكة، جيبوه، وابشروا بأحلى تكريم”.