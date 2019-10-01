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تغيير طبي هام في الأهلي بعد حالة مؤمن زكريا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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ظهر مساء اليوم الثلاثاء الجناح الدولي المصري السابق مؤمن زكريا في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالتزامن مع بدء أخصائي العلاج الطبيعي الجديد محمد وفائي لعمله في النادي.

محمد وفائي هو طبيب مختص في العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، ووقع على عقد انضمامه لصفوف الجهاز الطبي للنادي الأهلي هذا الأسبوع، وبدأ عمله بالفعل مع لاعبي الفريق الأول يوم أمس الاثنين.

محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب المنضم حديثًا للجهاز الفني بالنادي الأهلي المصري (صور: AhlyEgypt web site)
محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب المنضم حديثًا للجهاز الفني بالنادي الأهلي المصري (صور: AhlyEgypt web site)

ومن المنتظر أن يعمل محمد وفائي بشكل مكثف مع مؤمن زكريا من أجل مساعدته على التخلص من الإصابات التي تلاحقه منذ بداية العام الجاري، وتسببت في استبعاده من قائمة الفريق المحلية بالموسم الجديد.

وخضع مؤمن زكريا لتشخيص مكثف في ألمانيا خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود إلى القاهرة لبدء برنامجه العلاجي للتخلص من الإصابة.

ويخوض الأهلي مباراة الإنتاج الحربي ضمن الجولة الثانية من الممتاز 2020/2019 مساء غد الاربعاء دون 5 لاعبين دفعة واحدة من بينهم اللاعب المالي المتألق آليو ديانج بالإضافة إلى محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمود متولي.

مؤمن زكريا محاصر من النقاش والسعيد في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي عام 2017 (صور: Getty)
مؤمن زكريا محاصر من النقاش والسعيد في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي عام 2017 (صور: Getty)

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