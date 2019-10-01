رياضة | 5 مباريات قوية لباريس سان جيرمان في أكتوبر.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات قوية لباريس سان جيرمان في أكتوبر.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع عشاق الدوري الفرنسي لمشاهدة مباريات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي في شهر أكتوبر، حيث يتطلع باريس سان جيرمان لمواصلة سيطرته على الدوري الفرنسي كما يطمح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لتعويض فشله في البطولة في المواسم الماضية.

يحتل باريس سان جيرمان حاليًا المركز الأول في جدول الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وخسر مبارتين ولم يتعادل في أي مباراة. سجل باريس سان جيرمان 13 هدف في الدوري هذا الموسم حتى الآن ومني مرماه ب 4 أهداف.

يعتبر الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من أبرز نجوم الفريق. كما أنه هناك صراع بين كبار أندية أوروبا على هذين النجمين، حيث كان يتنافس كلا من ريال مدريد وغريمه برشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار في الصيف الماضي؛ كما أكدت العديد من التقارير اقتراب رحيل كيليان مبابي الذي غاب عن صفوف باريس سان جيرمان في بداية الموسم شهراً بسيب الإصابة إلى ريال مدريد في الموسم المقبل. يقود الألماني توماس توخيل باريس سان جيرمان بالقائمة التالية :-

حراسة المرمى : أريولا وبولكا

خط الدفاع : تياجو سيلفا وكيمبمبي وكيرير وماركينوس ومونيير وخوان برنات وكورزاوا وديالو وباكر وداجبا ونوسوكي وزاجري وكواسي

خط الوسط : فيراتي وبارديس وانخل دي ماريا وبابلو سارابيا وجيويو وأندير هيريرا ودراكسلر

خط الهجوم : كيليان مبابي وكافاني ونيمار دا سيلفا وخيسي وتشوبو موتينج

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ويرصد الخليج 365 الرياضي مباريات باريس سان جيرمان في شهر أكتوبر:-

* الدوري الفرنسي :

- السبت 5 أكتوبر 2019 : باريس سان جيرمان وانجيه الساعة 5 ونصف مساءً

- الجمعه 18 أكتوبر 2019 : نيس وباريس سان جيرمان الساعة التاسعة إلا ربع مساءً

- الأحد 27 أكتوبر 2019 : باريس سان جيرمان ومارسيليا الساعة 10 مساءً

* دوري أبطال أوروبا :

- الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 : جالاطا سراي وباريس سان جيرمان الساعة 9 مساءً

- الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 : كلوب بروج وباريس سان جيرمان الساعة 9 مساءً