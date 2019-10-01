رياضة | 3 مواجهات حاسمة للأهلي السعودي في شهر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مواجهات حاسمة للأهلي السعودي في شهر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي؛ لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره عن طريق تحقيق نتائج مميزة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وانتابت حالة من الغضب لدى الجماهير الأهلاوية؛ بعد توديع نهائيات دوري أبطال كأس آسيا؛ بالإضافة إلى تراجع نتائجه بدوري المحترفين.

وينتظر أهلي جدة؛ ثلاثة مواجهات قوية خلال شهر أكتوبر الجاري؛ ستحدد مصير الفريق بشكل كبير بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم مواجهات أهلي جدة بشهر أكتوبر من خلال التقرير الآتي:-

1- "الفيحاء × الأهلي"

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يستضيف الفيحاء منافسه أهلي جدة السعودي؛ على ملعبه يوم 5 أكتوبر الجاري؛ ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

2- "الأهلي × التعاون"

يلعب أهلي جدة على ملعبه الجوهرة المشعة؛ أمام التعاون يوم 18 أكتوبر الجاري؛ ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري السعودي.

3- "الحزم × الأهلي"

يختتم الأهلي مبارياته بشهر أكتوبر الجاري؛عندما يحل ضيفا على منافسه الحزم يوم 26؛ ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.