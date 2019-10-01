رياضة | عاجل - تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب ويوجه رسالة قوية إلى مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تركي آل الشيخ يدافع عن الخطيب ويوجه رسالة قوية إلى مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعم ومساندة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد التجاوزات الغير أخلاقية من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور ضده.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".

Advertisements

وأضاف مالك بيراميدز السابق : " أدعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أساء للنادي الأهلي ومحمود الخطيب ووجه له الكثير من التجاوزات الغير أخلاقية ضد رئيس القلعة الحمراء في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم.

وأصدر النادي الأهلي بيان رسمي اليوم الثلاثاء يطالب فيه مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك، وتوضيح الطرق القانونية للحفاظ على حقوق القلعة الحمراء، كما أكد ارسال عدة مكاتبات رسمية للجهات المعنية بالدولة لوقف تلك التجاوزات من مرتضي منصور.