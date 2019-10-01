رياضة | المصري يحشد قوته الضاربة استعدادا للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يحشد قوته الضاربة استعدادا للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأخير استعداداً لمباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والتي تقام في الخامسة والنصف مساء غداً الاربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخلال المران الذي استمر لنحو 75 دقيقة ، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق لقاء الغد ، ووضح من خلال المران أنها ستكون خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم ، يسعى من خلالها الجهاز الفني لفرض رقابة على مفاتيح اللعب العديدة في صفوف الاسماعيلي من ناحية ، وكذلك العمل على استغلال الثغرات الموجودة بها من ناحية أخرى.

وشهد المران تركيزاً من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.

Advertisements

هذا ويواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.

من ناحية أخرى أعلن إيهاب جلال قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق البورسعيدي كل من:

أحمد عبدالفتاح، محمود حمد، فريد شوقي، حجاج عويس،عمر كمال، عمرو موسى، محمود وادي، أحمد ياسر، بهاء مجدي، حسين رجب، أحمد مسعود، أوستين أوموتو، عماد فتحي، حسن على، عبدالناصر دي ماريا، أحمد شوشة، إسلام عطية، كريم العراقي، سعيدو سونبوري، مفتاح تكتك، إسلام أبوسليمة، محمد شحاتة.