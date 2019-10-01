رياضة | 4 مباريات تنتظر أستون فيلا في أكتوبر.. أبرزها موقعة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات تنتظر أستون فيلا في أكتوبر.. أبرزها موقعة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر فريق أستون فيلا الإنجليزي المحترف في صفوفه المصريين محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي بفترة صعبة هذا الموسم، حيث يطمح نجوم الفريق في حصد نقاط المباريات الثلاث التي سيخوضها خلال هذا الشهر لتحسين مركزهم في الدوري هذا الموسم ولتعزيز بقاؤهم في الدوري في الموسم المقبل.

يحتل أستون فيلا حاليًا المركز الثامن عشر في جدول البريميرليج برصيد 5 نقاط من 7 مباريات لعبها حتى الآن بدأها بمواجهة توتنهام وبورنموث الذي خسر منهما ليعود ويفوز على إيفرتون.

خاض أستون فيلا 7 مباريات حتى الآن، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات. سجل أستون فيلا 8 أهداف في الدوري حتى الآن ومني مرماه ب 11 هدف.

يعتبر محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي من أبرز النجوم حاليًا مع أستون فيلا. يخوض أستون فيلا الذي يقوده دين سميث مبارياته بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

الدفاع : أحمد المحمدي وترون ماينجس وبيورن إنجليس ونيل تايلور

خط الوسط : كونور هورهان وجون ماكجين وجاك جريليش

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الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وويسلي مورايس

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات أستون فيلا في شهر أكتوبر :-

* الدوري الإنجليزي :

- السبت 5 أكتوبر 2019 : نوريتش سيتي واستون فيلا الساعة 4 عصراً

- السبت 19 أكتوبر 2019 : أستون فيلا وبرايتون الساعة 4 عصراً

- السبت 26 أكتوبر 2019 : مانشستر سيتي واستون فيلا الساعة 1 ونصف ظهرًا

* كأس الرابطة الإنجليزية

- الأربعاء 30 أكتوبر: أستون فيلا وولفرهانبتون