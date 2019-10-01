رياضة | مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أكتوبر.. كلاسيكو منتظر وقمة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أكتوبر.. كلاسيكو منتظر وقمة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، العديد من المواجهات النارية الهامة، في شهر أكتوبر الجاري، سواء على مستوى المشاركات المحلية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي" أو القارية في دوري أبطال آسيا.

ويأتي من ضمن المواجهات المنتظرة لنادي الهلال السعودي كلاسيكو سعودي قطري منتظر في مواجهتين بين الهلال والسد القطري، وكلاسيكو سعودي خالص بين الهلال والنصر.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي” مواعيد مباريات الهلال السعودي في شهر أكتوبر الجاري كالتالي:

1- الهلال × السد

وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب ستاد حمد بن جاسم بنادي السد، وانتهت بتفوق الهلال السعودي بنتيجة 4/1، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

2- الإتفاق × الهلال

يستضيف استاد "الأمير محمد بن فهد"، المواجهة المرتقبة بين نادي الهلال السعودي ومضيفه الإتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما يوم 5 أكتوبر المقبل، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

3- الهلال × ضمك

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يواجه نادي الهلال ضيفه ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد استاد "جامعة الملك سعود"، يوم 18 أكتوبر المقبل، في تمام الخامسة وخمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

4- الهلال × السد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال، يوم 22 أكتوبر المقبل، ضمن إياب الدوري نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وذلك في تمام السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

5 - الهلال × النصر

يواجه نادي الهلال ضيفه النصر، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد استاد "جامعة الملك سعود"، يوم 27 أكتوبر المقبل في كلاسيكو سعودي خالص، في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

6 - الفتح × الهلال

وتختتم مباريات الزعيم السعودي في شهر أكتوبر يوم 31، عندما يستضيف ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية"، في تمام السابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقطة بعد تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة.