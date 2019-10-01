رياضة | أول تعليق من راموس بعد تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرجيو راموس قائد ريال مدريد علي تعادل فريقه مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، علي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب سيرجيو راموس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشوط الأول سيء للغاية ، الشوط الثاني مع الشجاعة والتقدم المتوقع منا. علينا أن نقدم المزيد ، علينا أن نفعل ما هو أفضل. هذا واضح جدًا".

تعادل ريال مدريد مع كلوب بروج 2-2 صعب مهمة الريال في التأهل لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية.

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يحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين، ويلتقي الريال مع جالاتا سراي التركي في ثالث جولات دور المجموعات الأوروبي يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكشف حساب "ماستر شيب" الإسباني علي موقع "تويتر" تشير لصعوبة تأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية، حيث أكد أن هناك 153 فريقاً في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا حصلوا على نقطة واحدة بعد أول مباراتين بالمجموعة.

، تأهل 30 فقط منهم إلي دور الـ16 البطولة بنسبة 19.6٪، فيما ودع 123 فريق دور المجموعات أي بنسبة 80.4٪.