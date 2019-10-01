رياضة | وعد واجب النفاذ.. حافز تركي آل الشيخ لتتويج الهلال بأبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وعد واجب النفاذ.. حافز تركي آل الشيخ لتتويج الهلال بأبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني؛ عن سعادته الغامرة بتحقيق الهلال فوزا كبيرا على السد القطري؛ بذهاب دور نصف نهائي أبطال آسيا.

ووضع آل الشيخ؛ تحفيزا كبيرا أمام أعين إدارة ولاعبي الفريق السعودي؛ من أجل الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب القاري الآسيوي.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الله عليك يا هلال".

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وأضاف آل شيخ معلنا عن حافز كبير للزعيم؛ "سيكون هناك مكافأة كبرى في حال الفوز باللقب القاري الغالي".

وحقق الهلال السعودي فوزًا ساحقًا على مضيفه السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.