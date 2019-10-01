رياضة | فينسيوس: علينا التركيز في المباريات القادمة.. وأريولا كان رائعًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينسيوس: علينا التركيز في المباريات القادمة.. وأريولا كان رائعًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد علي تعادل فريقه مع كلوب بروج 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، علي ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة: " لم نقم بأي شيء في الشوط الاول. يجب أن نركز أكثر على المباراة القادمة".

وأضاف: " لقد قدم أريولا أداءً جيدًا وتمكن من الحفاظ على شباكه".

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وتابع تصريحاته: "سنذهب للعب المباريات التالية جيدًا والفوز بجميعها. يجب أن نكون أكثر تركيزًا من أجل التأهل"..

يحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين، ويلتقي الريال مع جالاتا سراي التركي في ثالث جولات دور المجموعات الأوروبي يوم 22 أكتوبر الجاري.

وويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق غرناطة يوم 5 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني والذي يتصدر الفريق الملكي ترتيبه برصيد 15 نقطة.