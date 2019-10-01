رياضة | 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في أكتوبر.. أبرزها موقعة القمة ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات نارية تنتظر الزمالك في أكتوبر.. أبرزها موقعة القمة ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الزمالك عدة مواجهات هامة للفريق الأبيض خلال شهر أكتوبر، تبدأ بمباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، بعد انطلاق المسابقة المحلية وتحقيق الملكي لأول فوز بالبطولة على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

وفي هذا التقرير يستعرض الخليج 365 الرياضي جميع مواجهات الزمالك في كل البطولات خلال شهر أكتوبر الجاري.

الزمالك ضد مصر للمقاصة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس الموافق ٣ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

الزمالك ضد اف سي مصر

يستضيف فريق الزمالك نظيره اف سي مصر الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز يوم الأحد الموافق ٦ اكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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الزمالك ضد الأهلي

يحل الزمالك ضيفا على نظيره الأهلي في ديربي القاهرة يوم ١٩ أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي،، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

الزمالك ضد المقاولون العرب

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية أمام المقاولون العرب يوم ٢٣ من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

الزمالك ضد إنبي

يقابل فريق الزمالك إنبي يوم ٢٦ أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.