رياضة | بعد المشاركة أمام بروج.. أرقام قياسية حققها راموس في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد المشاركة أمام بروج.. أرقام قياسية حققها راموس في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق اللاعب الدولي الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد أرقام قياسية بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سينتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل راموس ظهوره رقم 120 مع ريال مدريد في دوري الأبطال ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس مع الفريق الملكي، وشارك راموس في 120 مباراة واستطاع ان يسجل 12 هدفا ويصنع 8 أهداف ويحقق 4 بطولات.

وبعد هدفه اليوم في مرمي الفريق البلجيكي اصبح سيرجيو راموس ثاني مدافع في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 10 مواسم مختلفة بعد مواطنه جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني.

يذكر أن نادي ريال مدريد تعادل بصعوبة أمام نظيره كلوب بروج بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق النادي الملكي النقطة الأولى له هذا الموسم في البطولة الأوربية.