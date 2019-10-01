رياضة | رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية يهنئ الهلال بالفوز على السد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية يهنئ الهلال بالفوز على السد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية؛ على توجيه التهنئة إلى إدارة وجماهير ولاعبو نادي الهلال؛ عقب تحقيق الفوز على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسارع بن تركي على إجراء إتصال هاتفي مع السيد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال؛ عقب نهاية المباراة لتقديم التهنئة على مستوى الفريق وتفانيه خارج الديار بالبطولة القارية.

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كما كتب الفيصل تغريدة عبر حسابه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب.. مبروك للوطن".

وحقق الهلال السعودي فوزًا ساحقًا على مضيفه السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.