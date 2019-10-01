رياضة | مستشفي ريال مدريد.. زيادة عدد المصابين لـ 7 لاعبين بعد التعادل مع كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفي ريال مدريد.. زيادة عدد المصابين لـ 7 لاعبين بعد التعادل مع كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني لريال مدريد أزمة كبيرة، بعد تعادل الفريق الملكي 2-2 في المباراة التي جمعتها مع كلوب بروج البلجيكي على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "البرنابيو" أن زين الدين زيدان لجأ لتغييرين اضطراريين خلال مباراة كلوب بروج اليوم، حيث اشتكي تيبو كورتوا من مشاكل في المعدة وخرج ودخل أريولا بدلا منه، بينما اصيب ناتشو بإلتواء في الكاحل.

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اصابة ناتشو وكورتوا زادت أوجاع ريال مدريد بعد التعادل المخيب أمام كلوب بروج، حيث انضم الثنائي لقائمة المصابين في الفريق الملكي والذي سيفقد الفريق خدماتهم في المباريات القادمة.

وتضم قائمة المصابين بالنادي الملكي:

فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا، وأخيرا كورتوا وناتشو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق غرناطة يوم 5 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني والذي يتصدر الفريق الملكي ترتيبه برصيد 15 نقطة.