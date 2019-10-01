رياضة | مدرب السد يرفض الاستسلام أمام الهلال بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السد يرفض الاستسلام أمام الهلال بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري؛ عن الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام الهلال السعودي؛ بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعرب تشافي عن أسفه واعتزاره للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق؛ بملعب حمد بن جاسمم بالعاصمة القطرية الدوحة؛ ورحلت منكسرة.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة؛ "على الجميع أن يدرك أن مواجهة الهلال، انقسمت إلى جزئين، ما قبل طرد لاعب السد عبدالكريم حسن، وما بعد هذه الحالة".

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وأضاف هيرنانديز، "فريقنا قدم مستوى رائع قبل الطرد، ولكن بعد إقصاء عبدالكريم، لم يعرف اللاعبين كيف يهاجمون أو يدافعون".

وعن مواجهة الإياب اختتم تشافي، " أرفض الاستسلام في مباراة العودة أمام الهلال، علمتني كرة القدم أن كل شيء وارد؛ ربما يحصل فريقنا على ضربة جزاء، أو يتم طرد أحد نجوم الزعيم، ما يسهل علينا المواجهة".

وحقق الهلال السعودي فوزًا ساحقًا على مضيفه السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.