رياضة | إحصائية رقمية تُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحصائية رقمية تُطيح بريال مدريد خارج دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت فرص فريق ريال مدريد الإسباني في التأهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، بعد التعادل اليوم الثلاثاء علي ملعبه ووسط جمهوره مع فريق كلوب بروج 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة الأوروبية.

تقدم كلوب بروج بهدفين دون مقابل في الشوط الأول سجلهما ايمانويل بونافنتورا بالدقيقتين 9، 39 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني نجح سيرجيو راموس في تقليص الفارق وسجل أول أهداف الملكي بالدقيقة 55، وأضاف كاسيميرو هدف التعادل بالدقيقة 85 من زمن اللقاء، والذي شهد طرد رود فورمير لاعب كلوب بروج للطرد بالدقيقة 84.

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وكشف حساب "ماستر شيب" الإسباني علي موقع "تويتر" تشير لصعوبة تأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بالبطولة الأوروبية، حيث أكد أن هناك 153 فريقاً في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا حصلوا على نقطة واحدة بعد أول مباراتين بالمجموعة، تأهل 30 فقط منهم لثمن نهائي البطولة بنسبة 19.6٪، فيما ودع 123 فريق دور المجموعات أي بنسبة 80.4٪.

يحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ويلعب حاليًا مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث.