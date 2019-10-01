رياضة | أسطورة إنجلترا يهنئ تريزجيه بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة إنجلترا يهنئ تريزجيه بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ جون تيري أسطورة إنجلترا ومدافع نادي تشيلسي السابق و المدرب المساعد لنادي أستون فيلا الحالي لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده الخامس والعشرون.

ونشر اللاعب الدولي الإنجليزي السابق جون تيري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي بعلم مصر معلقا عليها :" كل عام و انت بخير تريزيجيه".

Advertisements

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه انتقل لصفوف نادي استون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين يورو.

ولعب تريزجيه مع نادي استون فيلا الإنجليزي هذا الموسم 7 مباريات حتي الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج وكأس الرابطة الإنجليزية واستطاع أن يصنع هدفا.