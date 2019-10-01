اونلاين | لايف paris: مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي بث مباشر الاسطورة bein sport يلا شوت كورة اونلاين باريس اليوم

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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق جالطا سراي التركي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزه على ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى، بينما يحتل جالطا سراي نادي مدينة إسطنبول، المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله السلبي في مباراته الأولى مع كلوب بروج البلجيكي.

موعد مباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان

تذاع مباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1.

معلق مباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان

يعلق التونسي عصام الشوالي على مباراة جالطا سراي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.