اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف NEW تابع لايف ماتش يوفنتوس Livestream

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بحث فريق يوفنتوس الإيطالى عن فوزه الأول فى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يستضيف باير ليفركوزن الألمانى، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

موعد مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن فى دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان يوفنتوس الإيطالى تعادل مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، فيما خسر ليفركوزن في الجولة الأولى على أرضه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف.

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أكد ماوريسيو سارى مدرب يوفنتوس الإيطالى، على صعوبة مواجهة باير ليفركوزن الألمانى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة.

يوفنتوس ضد ليفركوزن

قال مدرب يوفنتوس "مباراة لن تكون سهلة، حيث سنواجه خصمًا صعبًا، باير ليفركوزن من أكثر الفرق من حيث الاستحواذ على الكرة في الدوري الألماني، فريق قوي على المستوى البدني والتحرك بالكرة."

أضاف سارى "دوري الأبطال بطولة كبيرة ونحن لدينا الخبرات، أعتقد أن الفرق الإنجليزية صاحبة أوفر الحظوظ للفوز"، وتابع "أتوقع أن تخرج المباراة بنتيجة جيدة، لكنها ستكون مباراة صعبة حيث أنها الأولى لنا على ملعبنا بدوري الأبطال."