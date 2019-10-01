شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: لا أمانع في قيادة أي فريق سعودي حال وصلني عرض مناسب ‎ والان مع التفاصيل

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء انه لا يمانع في قيادة أي فريق سعودي حال تم وصله عرض مناسب.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية التي يترأسها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد أعلنت وصول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مدينة جدة استعدادا لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة.