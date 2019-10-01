شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا على ملعب وايت هارت لين لاستضافة المباراة القوية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ليفاندوفيكسي يقود هجوم بايرن ميونيخ ضد توتنهام

حراسة المرمى : مانويل نوير .

خط الدفاع : بنجامين بافارد، بواتينج، زولي، ألابا .

خط الوسط : جوشوا كيميتش، توليسو، كوتينيو .

خط الهجوم : جنابري ، ليفاندوفيسكي، كومان .

Advertisements

تشكيل توتنهام ضد بايرن ميونيخ :-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع : أورير، توبي ألدرفيريلد، فيرتونخين، داني روز .

خط الوسط : هاري وينكس، سيسوكو، تانجان ندومبيلي .

خط الهجوم : ديلي ألي، هاري كين، سون هيونج مين .

وكان فريق توتنهام قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين دون رد، ضد أوليمبياكوس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير،بينما حقق بايرن ميونخ الفوز على النجم الأحمر في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.