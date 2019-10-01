شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطف التعادل من كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وكلوب بروج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين ريال مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال

وبدأ الشوط الأول بهدف مبكر من كلوب بروج في الدقيقة 9 عن طريق بونافنتور ليحاول لاعبو ريال مدريد بعد ذلك تسجيل هدف التعادل ولكن أضاع لاعبو الملكي العديد من الفرص أمام دفاع قوي من كلوب بروج.

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ومع وجود العديد من الفرص من لاعبي كلوب بروج استطاع الفريق أن يسجل هدفه الثاني عن طريق بونافنتور في الدقيقة 39 وظل لاعبو ريال مدريد يحاولون خطف هدفهم الأول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج بثنائية نظيفة.

ملخص الشوط الثاني بين كلوب بروج وريال مدريد

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي ريال مدريد الأكثر سيطرة حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة 55 عن طريق سيرجيو راموس وظل الفريق يحاول وسط تراجع دفاعي من لاعبي كلوب بروج الذين نفاجؤ بطرد فورمير في الدقيقة 84 ليتمكن ريال مدريد من خطف الهدف الثاني قي الدقيقة 85 عن طريق كاسميرو وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة يحصد ريال مدريد أول نقطة له في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الرابعة بينما يصبح رصيد كلوب بروج نقطتين في المركز الثاني.