شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يطلب مزيدا من الوقت للتأقلم مع الوضع في برشلونة والان مع التفاصيل

قال انطوان جريزمان مهاجم برشلونة إنه بحاجة للحصول على المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء المحيطة به عقب بدايته الخافتة مع الفريق منذ انتقاله إليه مقابل 120 مليون يورو قادما من أتليتيكو مدريد.

وفشل اللاعب الفرنسي في التسجيل في ست من بين ثماني مباريات رسمية وتعرض لانتقادات بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم ما أدى لإضاعة الفريق لثماني نقاط في سبع مباريات بالدوري الاسباني.

وأضاف جريزمان قبل مباراة الفريق أمام انتر ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء "من الصعب أن تتأقلم بنسبة 100 في المئة في غضون شهرين.

Advertisements

"لا زلت قادما إلى هنا والفلسفة مختلفة وأريد أن اتعلم واتحسن من عدة أوجه. أشعر بالراحة هنا لكنني بحاجة لوقت للتحسن خاصة على صعيد تحركاتي بدون كرة وأريد أن اشارك أكثر في اللعب.

"أشعر بأنني على ما يرام ولدي الثقة لكنني أدرك انني افتقد للقليل من الأمور لكي أصل إلى أفضل مستو ممكن لي ، اعتقد أنني أمضي في المسار الصحيح".

وقادت إصابات ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي لأن يلعب جريزمان إلى جوار ستة لاعبين مختلفين على الصعيد الهجومي هذا الموسم، وقال المهاجم إنه من المفهوم أنه لم يصل بعد لمرحلة الإنطلاق