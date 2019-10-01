الان تتابع جوميز « الهلال » يعود للتسجيل و يعادل ليوناردو على قائمة التهديف الآسيوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح
عادل محترف نادي الهلال السعودي الفرنسي بافتيمبي جوميز محترف الوحدة الإماراتي ليوناردو دي سوزا برصيد ” 9 “ لكل اللاعبين في قائمة صدارة هدافين دوري ابطال اسيا 2019م
و تمكن قوميز بتسجيل هدفين امام نادي السد القطري في مباراة ذهاب دور نصف النهائي مساء هذا اليوم ليرفع رصيده التهديفي في بطولة دوري ابطال اسيا 2019 إلى “ 9 “ أهداف .
و يعد اللاعب شينزي كوروكي لاعب اوراوا الياباني اقرب المنافسين لقوميز حيث يمتلك من الرصيد “ 7 ” أهداف و سيلعب يوم الأربعاء مساء الغد مباراة الذهاب مع فريقه امام قوانزنهو الصيني
و يأتي لاعبا فريق قوانزنهو الصيني تاليسكا و باولينهو برصيد ” 5 “ أهداف لكل منهما بعد قوميز و الياباني كروكي .
و بشكل عام يأتي في قائمة الهدافين ليوناردو و قوميز في الصدارة بـ ” 9 “ أهداف ، و جوليانو لاعب النصر بـ 8 أهداف و عمر السومة لاعب الاهلي غرازيانو بيلي لاعب شانتونغ الصيني و كروكي لاعب اوراوا برصيد “ 7 ” أهداف
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