جوميز « الهلال » يعود للتسجيل و يعادل ليوناردو على قائمة التهديف الآسيوي

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم ال صالح

عادل محترف نادي الهلال السعودي الفرنسي بافتيمبي جوميز محترف الوحدة الإماراتي ليوناردو دي سوزا برصيد ” 9 “ لكل اللاعبين في قائمة صدارة هدافين دوري ابطال اسيا 2019م

و تمكن قوميز بتسجيل هدفين امام نادي السد القطري في مباراة ذهاب دور نصف النهائي مساء هذا اليوم ليرفع رصيده التهديفي في بطولة دوري ابطال اسيا 2019 إلى “ 9 “ أهداف .

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و يعد اللاعب شينزي كوروكي لاعب اوراوا الياباني اقرب المنافسين لقوميز حيث يمتلك من الرصيد “ 7 ” أهداف و سيلعب يوم الأربعاء مساء الغد مباراة الذهاب مع فريقه امام قوانزنهو الصيني

و يأتي لاعبا فريق قوانزنهو الصيني تاليسكا و باولينهو برصيد ” 5 “ أهداف لكل منهما بعد قوميز و الياباني كروكي .

و بشكل عام يأتي في قائمة الهدافين ليوناردو و قوميز في الصدارة بـ ” 9 “ أهداف ، و جوليانو لاعب النصر بـ 8 أهداف و عمر السومة لاعب الاهلي غرازيانو بيلي لاعب شانتونغ الصيني و كروكي لاعب اوراوا برصيد “ 7 ” أهداف