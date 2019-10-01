الان تتابع آمال ” الهلال ” تقربه من النهائي و حلم صعب ينتظر سد ” قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-سيف الرخيص بعد نهاية لقاء الذهاب بين فريقي السد القطري و الهلال السعودي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور نصف النهائي و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-1 على ملعب مدينة جاسم بن حمد بالدوحة تستعرض ” الخليج 365 ” حسابات الفريقين من أجل التأهل و الوصول إلى النهائي الآسيوي لملاقاة الفائز من لقاء قوانزو الصيني و اوراوا الهلال : ‏- الفوز بأي نتيجة ‏- التعادل بأي نتيجة ‏- الخسارة بفارق هدف Advertisements ‏- الخسارة بفارق هدفين ‏- الخسارة بفارق ثلاث أهداف السد : – الفوز بفارق أربعة أهداف – الفوز بفرق ثلاثة أهداف بشرط أن تتجاوز الأربعة أهداف الهلال – 4-1 للسد أشواط إضافية يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الـ22 من شهر اكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض

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